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İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
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25 Ağustos 2022 - 13:46
İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in son durumu

İbrahim Tatlıses ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum’da trafik kazası geçirdi. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Peki, İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses Trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçının sağlık durumu ve yaşı merak konusu haline geldi. Ayağında Kundura, Dom Dom Kurşunu, Sabuha gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Tatlıses’in yanında kaza sırasında kızının da olduğu öğrenildi. İşte 1952 doğumlu olan Tatlıses hakkında bilgiler

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952’de Şanlıurfa’da doğmuştur. Doğum adı İbrahim Tatlı’dır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.

İbrahim Tatlı, İstanbul’a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses’le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses’in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul’da sahne almaya başladı. 1977 de “Ayağında Kundura” albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. “Sabuha”, “Dom Dom Kurşunu”, “Bir Mumdur” türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.

Tatlıses 1978 yılında “Ayağında Kundura” filmiyle de sinemaya girdi. 1979’da oynadığı “Kara yazma” filminde Perihan Savaş’la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki “Günah” filmine kadar sürdü. Zira artık Tatlıses’in yeni hayat arkadaşı Derya Tuna’yla tanıştı ve Tatlıses’in yine resmi evlilik yapmadığı bu birliktelikten de İbrahim (İdo) adında bir oğlu dünyaya geldi.

Seksenli yıllarda çıkardığı “Allah Allah”, “Kara Zindan”, “İnsanlar” ve “Fosforlu Cevriyem” albümleriyle satış rakamları milyonları buldu. 1 Mayıs 1987’de kendi plak şirketi olan Tatlıses Müzik’i kurdu. Turgut Özal’ın “Madem en çok bunlar dinleniyor, TRT’ye çıkabilirler” demesiyle 1989 yılbaşı günü daha önce hiçbir albümünde okumadığı ve özel klip çektiği “Beyaz gül kırmızı gül” şarkısıyla TRT’ye ve televizyon dünyasına adımını resmen attı.

 Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show’da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu’da da tanınmaktadır.

İbrahim Tatlıses , 4 Mart 2011 gecesi Maslak’ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Akabinde hastahaneye götürülen Tatlıses iki kez ameliyat edildi ve yoğun bakım ünitesine bağlandı. İki hafta boyunca yoğun bakımda kalan İbrahim Tatlıses, 28 Mart 2011 günü yoğun bakımdan çıkarıldı. Böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmış oldu. 6 Nisan 2011 tarihi itibari ile ailesi tedavilerin Almanya’da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses’i Almanya’ya götürmüşlerdir.

Hızla iyileşen Tatlıses, 2 Haziran 2011 günü ”TC İbo” adlı özel uçak ile Türkiye’ye geri döndü ve tedavisinin süreceği Maltepe’deki Daruşşafaka Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Tatlıses, saldırının ardından ilk tedavi gördüğü hastanede Ayşegül Yıldız’a evlenme teklif etti. Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, Yıldız’ı ailesinden istedi. Tatlıses ve Yıldız, 27 Eylül 2011, hastane odasında gerçekleşen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Çift daha sonra boşandı.

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