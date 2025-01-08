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ESTETİK İŞLEMLERİNDE YENİ KARAR: SERTİFİKA ALAN ESTETİK YAPABİLECEK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sağlık Bakanlığı, estetik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. Artık, estetik işlemleri alanında onaylanmış sertifikalı eğitim alarak yetkinlik kazanan farklı branşlardaki hekimler de estetik uygulamalar yapabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile estetik uygulamalar konusunda kapsam genişletildi. Daha önce yalnızca dermatologlar, plastik cerrahlar ve medikal estetik sertifikasına sahip hekimlerin gerçekleştirebildiği estetik işlemler, şimdi tıp eğitimi müfredatları uygun olan ya da onaylanmış sertifikalı eğitim almış hekimlere de açılacak.

Yönetmelikteki bu değişiklikle, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması koşuluyla estetik işlemleri yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı artarken, aynı zamanda kamuda hekim istihdamına dair yaşanan sorunların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

ESTETİK İŞLEMLERİNDE YENİ KARAR: SERTİFİKA ALAN ESTETİK YAPABİLECEK
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