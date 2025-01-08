HAKAN FİDAN: TERÖRİSTLER, SURİYE’Yİ TERK ETMELİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve bu şart altında bölgedeki yeni yönetimin barışı sağlama yolunda ilerleyebileceğini belirtti. CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Suriye’nin teröristlerden temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fidan, “Askeri harekât istemiyorsanız, teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerekiyor. YPG, PKK ve diğer terörist unsurların, eğer ülkeyi terk etmezlerse askeri harekât yapılacak,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, silah bırakmayan teröristlerin ve PKK’lı yöneticilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Suriye yönetiminin, ülkesinin bütünlüğünü sağlamak adına adımlar attığını belirten Fidan, YPG’nin silah bırakmaması durumunda yönetimin bu teröristlerle savaşacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Bakan Fidan, teröristlerin ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye’deki normal hayata katılımın sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/