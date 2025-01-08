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BURCU ÖZBERK’TEN ESTETİK İDDİALARINA YANIT: “SADECE DİŞ ESTETİĞİ YAPTIRDIM”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ekranların sevilen oyuncularından Burcu Özberk, hakkında çıkan estetik iddialarını yalanladı. 2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Huricihan Sultan karakteriyle tanınan ve daha sonra “Güneş’in Kızları” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, doğal güzelliğiyle dikkat çektiğini vurguladı.

“ESTETİK YAPTIRMADIM”

Geçtiğimiz günlerde CNBC-e ekranlarında samimi açıklamalarda bulunan Burcu Özberk, hakkında çıkan estetik iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:
“Estetik yaptırmadım. Sadece bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyup estetik yaptırmışım gibi gösteriyorlar.”

“KİLO FARKINDAN KAYNAKLANIYOR”

Özberk, “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki görüntüsüyle şimdiki halinin sık sık karşılaştırılmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. O dönemde 49-50 kiloda olduğunu belirten Özberk, şu an 60 kilo olduğunu söyleyerek yüz hatlarındaki değişikliğin kilo farkından kaynaklandığını ifade etti.

EKRANLARDAN UZAK AMA GÜNDEMDE

Bir süredir ekran projelerine ara veren Özberk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Doğallığı ve içtenliğiyle dikkat çeken oyuncu, ekranlara dönüş planlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

BURCU ÖZBERK’TEN ESTETİK İDDİALARINA YANIT: “SADECE DİŞ ESTETİĞİ YAPTIRDIM”
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