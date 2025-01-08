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SON DAKİKA! SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, siber güvenlik alanındaki strateji ve politika belirleme, farkındalık artırma ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi gibi birçok önemli görev üstlenecek. Başkanlığın merkezi Ankara’da olacak.

Siber Güvenlik Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın başlıca görevleri arasında şu maddeler bulunuyor:

  • Siber güvenlik strateji ve politikaları oluşturmak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, koordinasyon sağlamak ve uygulamaları takip etmek.
  • Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmak.
  • Yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik projeler yürütmek.
  • Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.
  • Kriz yönetim planları oluşturmak, acil durumlar için ortak operasyon merkezleri kurmak.

Başkanlık Kadrosu ve Birimleri

Başkanlık, Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü gibi birimlere sahip olacak. Ayrıca, 135 kişilik bir kadro tahsis edilmiş bulunuyor.

Başkanlık, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma grupları oluşturabilecek. Bu adım, Türkiye’nin siber güvenlik alanında daha güçlü bir altyapıya sahip olmasına olanak sağlayacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

SON DAKİKA! SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KURULDU
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