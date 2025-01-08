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İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da beklenen kar yağışı, 10 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında başlayacak. Ancak, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin gecikmesi nedeniyle bu tarihlerde değişiklik olabileceği belirtiliyor. İstanbul’daki kar yağışının 2 gün sürebileceği öngörülüyor, ancak ocak ayının sonlarına doğru yeni bir soğuk hava dalgası ile kar yağışı süresinin uzayabileceği ifade ediliyor.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk ve yağışlı hava dalgalarının hafta sonundan itibaren etkisini göstereceğini belirtti. Ayrıca, Trakya ve Marmara Bölgesi’ndeki diğer şehirlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ocak ayı boyunca, kış şartlarının İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kendini hissettireceği ve vatandaşların buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
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