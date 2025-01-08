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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’İN KIZI NAZ ŞENLENDİRİCİ GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Hem sesi hem güzelliğiyle görenleri şaşırtan Naz Şenlendirici, müzik dünyasında babası gibi iddialı olacağının sinyallerini veriyor.

Naz Şenlendirici’nin çıplak ses performansı, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, şarkı söylediği videolar hızla yayıldı. Özellikle seslendirdiği Begonvil şarkısına gelen beğeniler dikkat çekti.

Ayrıca, Naz Şenlendirici’nin şarkı paylaşımında, babası Hüsnü Şenlendirici’nin Sezen Aksu ve Sibel Can’ı etiketleyerek yaptığı paylaşım da sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’İN KIZI NAZ ŞENLENDİRİCİ GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ
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