DEVLET HER SORGUDAN PARA KESECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı, şirketler, odalar, barolar ve noterler tarafından kullanılan interaktif vergi dairesi, gelir idaresi sitesi ve dijital vergi dairesi üzerinden yapılan tüm sorgular için ücret almaya başlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu sistemlerden elde edilen ve üçüncü kişilerle paylaşılan veriler için katılma payı alınacak.

Hangi Verilerden Ücret Alınacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemleri üzerinden yapılacak sorgularda ücret alınacak hizmetler arasında şunlar bulunuyor:

Vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti

Vergi kimlik numarası sorgulama hizmeti

T.C. kimlik numarası doğrulama hizmeti

T.C. kimlik numarası sorgulama hizmeti

Vergi levhası doğrulama hizmeti

Kimlerden Katılma Payı Alınacak?

Bu düzenlemeye göre, katılma payı ödeyecek kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler (örneğin bankalar ve ticaret şirketleri)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar (Mali Müşavirler Odası, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf Odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi)

Ödemeler Sorgulanan Verinin Boyutuna Göre Değişecek

Katılma payı tutarı, sorgulanan verilerin sayısı, boyutu ve kapsamına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Ayrıca, verilerin toplu olarak paylaşılması durumunda, paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı da dikkate alınacak.

Bu düzenleme ile, veriye erişim servisleri üzerinden yapılan her sorgu başına katılma payı alınacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/