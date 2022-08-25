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Marmaray sefer saatleri değişti mi, uzatıldı mı?

Marmaray sefer saatleri değişti mi, uzatıldı mı?
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25 Ağustos 2022 - 13:32
Marmaray sefer saatleri değişti mi, uzatıldı mı Marmaray son sefer kaçta İşte 2022 Marmaray sefer saatleri bilgisi

Marmaray sefer saatleri merak edilen konulardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray’da hafta sonu sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre hafta sonu için Marmaray sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Peki Marmaray sefer saatleri değişti mi, uzatıldı mı? Marmaray son sefer kaçta? İşte 2022 Marmaray sefer saatleri

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı,yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray sefer saatlerinin hafta sonu uzatıldığını açıkladı. İşte, İstanbul’da Marmaray seferleri hakkında bilgiler…

MARMARAY SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı belirterek, Marmaray seferlerinin gelen yoğun talepler doğrultusunda 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda 01.30’a kadar uzatıldığı açıklandı.

MARMARAY SON SEFER KAÇTA?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada;

Marmaray’da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla,

Gebze’den Halkalı’ya son sefer saati 01.20 olarak,

Halkalı’dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı.

Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de,

Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak.

Marmaray’da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır.

Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır.

Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor” denildi.

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