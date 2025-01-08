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ABD’DEKİ YAKLAŞIK 2,6 MİLYON TESLA OTOMOBİLİ İNCELENECEK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarındaki “Actually Smart Summon” özelliğiyle ilgili kaza bildirimleri üzerine, ABD’deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracını incelemeye alıyor. Bu özellik, kullanıcıların araçlarını telefon uygulaması üzerinden belirlenmiş bir konuma yönlendirmelerine olanak tanıyor.

NHTSA’dan yapılan açıklamada, bazı Tesla araçlarında bu özelliğin, direkleri veya park etmiş araçları tespit edemediği ve bu durumun kazalara yol açtığı belirtildi. Şikayetler ve üç benzer kaza haberinin incelendiği ifade edilen açıklamada, bu özelliğin kazalara neden olduğu tespit edildi.

Araştırmanın, özellikle Tesla Model S (2016-2025), Model 3 (2017-2025) ve otonom sürüş özelliğine sahip Model Y (2020-2025) araçlarını kapsayacağı kaydedildi. Ayrıca, kullanıcıların aracın hareketini durdurarak çarpışmayı engellemeye çalıştıklarında çok az tepki süresine sahip olduklarına dair iddialar da araştırılacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

ABD’DEKİ YAKLAŞIK 2,6 MİLYON TESLA OTOMOBİLİ İNCELENECEK
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