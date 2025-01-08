FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI’NA KATILACAK MI? ALİ KOÇ BUGÜN AÇIKLAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 17.00’da düzenleyeceği basın toplantısında, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası’na katılıp katılmayacağına dair açıklama yapacak. Fenerbahçe camiası ve futbolseverler, Koç’un toplantısında bu önemli sorunun cevabını öğrenmeye odaklanmış durumda.

Gelen haberlere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20. Haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasını başlatırsa, Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacağını duyuracak. Ancak TFF’den bu konuda bir açıklama gelmezse, Başkan Ali Koç, basın toplantısında Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda yer almayacağını resmen açıklayacak.

Ayrıca, Ali Koç’un basın toplantısında Talisca konusu da gündeme gelebilir. Koç’un, Talisca transferine dair müjdeyi verebileceği konuşuluyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/