MURAT KURUM’DAN MÜSİLAJ UYARISI: “POLEMİKLERLE MARMARA DENİZİ’NI KURTARAMAYIZ”

Marmara Denizi’nde son dönemde yeniden görülen müsilaj tehdidine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, net bir uyarıda bulundu. Kurum, “Polemiklerle, tartışmayla Marmara Denizi’ni kurtaramayız. Herkes kendi işine odaklanmalı,” diyerek belediyelere çağrıda bulundu.

“SORUNU ÇÖZDÜK, ANCAK PROJELER HAYATA GEÇİRİLMEDİ”

Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, müsilaj tehdidini yeniden gündeme taşıdı. Kurum, 2021 yılında Marmara Denizi Eylem Planı ile sorunun çözüldüğünü, ancak belediyelerin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirtti.

“150 noktada Marmara Denizi’ni izliyoruz ve bilim insanlarımız 5 ila 25 metre arasında müsilajın tekrar görüldüğünü tespit etti. Belediyelerimizin projelerini hayata geçirmesi şart. Aksi takdirde Marmara’yı kaybederiz,” dedi.

“MARMARA’YA KİRLETİCİ SU GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakan Kurum, müsilaj sorununu bir kez daha yaşamak istemediklerini vurgulayarak, belediyelere şu çağrıda bulundu:

“Atıksu arıtma tesisleri yapılmalıdır. Marmara Denizi’ne bir litre bile kirli su gelmesine izin veremeyiz. Ortak akılla oluşturduğumuz 22 maddelik eylem planını uygulayalım ve milletimize verdiğimiz sözleri tutalım.”

“SIYASİ GÜNDEMLERLE MİLLETİ YANILTMAYIN”

Kurum, bazı belediyelerin siyasi gündemlerle dikkat dağıtmaya çalıştığını ifade ederek, “Milleti farklı gündemlere yönlendirerek sorumluluklardan kaçmak Marmara’yı kurtarmaz. İşlerinizi ertelemeyin, aksi takdirde Marmara Denizi’ni kaybederiz,” dedi.

MÜSİLAJ TEHDİDİ YENİDEN YÜKSELİYOR

2021 yılında büyük bir çevre krizi olarak gündeme gelen müsilaj, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde yeniden tehdit oluşturmaya başladı. Bakanlık, belediyelerin gerekli altyapı çalışmalarını yapmadığı için müsilajın tekrar görüldüğünü ifade ediyor.

Murat Kurum’un çağrısıyla, atıksu arıtma tesislerinin hızlıca hayata geçirilmesi ve eylem planının uygulanması, Marmara Denizi’nin geleceği için kritik bir öneme sahip.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/