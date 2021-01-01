2012’de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Selin Yağcıoğlu’nun 30 binden fazla beğeni alan bir pozuna, “Çok güzelsin be insafsız!” yorumunu yapmıştı.

31 yaşındaki Selin Yağcıoğlu ise sosyal medyada gündem olan Berk Atan’ın mesajına, kalp emojisiyle cevap vermişti.

Yaz sezonunu Çeşme’de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve ‘evet’ yanıtını almıştı.

Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu.

Yağcıoğlu, “Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim” dedi. Berk Atan ise, “Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık” mesajını yayınladı.