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Ünlü Çift Ayrıldı! İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu Yollarını Ayırdı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü şarkıcı İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukçu’nun ilişkisi sona erdi. Bir süredir birlikte olan çiftin, yakın zamanda evlenmeleri bekleniyordu. Ancak sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldılar.

İrem Derici, daha önce katıldığı bir programda “evlenme teklifini kabul ederim” diyerek evlilik sinyalleri vermişti. Ancak ünlü çiftin ilişkisi evliliğe varmadan sona erdi.

Ayrılık, sosyal medya hareketleriyle ortaya çıktı. İkili birbirini takip etmeyi bıraktı. Ayrıca İrem Derici, Melih Kunukçu ile olan tüm fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından sildi. Kunukçu’nun ise bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmaması dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici’nin ilişkisi hakkında herhangi bir açıklama yapmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Takipçileri, yaşananları sosyal medya üzerinden yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü Çift Ayrıldı! İrem Derici ile DJ Melih Kunukçu Yollarını Ayırdı
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