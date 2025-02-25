YUSUF GÜNEY SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI! “ANDROMEDALI SEVGİLİM”

Astral seyahat ve uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Yusuf Güney, yeni bir paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma yaratan Yusuf Güney, bu kez hem yeni şarkısını duyurdu hem de sevgilisini tanıttı.

“İŞTE ANDROMEDALI SEVGİLİM”

Ünlü şarkıcı, Instagram’da paylaştığı videoya “İşte size merak edilen sevdiceğim. Andromedalı sevgilim” notunu ekledi. Takipçileri, bu paylaşım sonrası yorum yağmuruna tuttu.

Daha önce astral seyahat yaptığını ve uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia eden Yusuf Güney, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2025 yılına dair kehanetlerde de bulunmuştu. Güney, “Özel bir bilgi olsun, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yer altında yaşayanlar var.” ifadelerini kullanmıştı.

Güney’in paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri arasında hem destekleyenler hem de şaşkınlıkla karşılayanlar oldu.

Kaynak: www.ensonhaber.com