ZARA’NIN PHOTOSHOP’LU SAHNE FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU!

Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Zara, son dönemde tarzındaki değişim ve sahne görüntüleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kilo verdikten sonra sahnede daha cesur ve iddialı kıyafetler tercih eden ünlü sanatçının, son konseri sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da sahneye çıkan Zara, konser sonrası Instagram’da yayınladığı karelerle dikkat çekti. Ancak sahnedeki görüntüsü ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar arasındaki farklar takipçilerin gözünden kaçmadı. Photoshop yapıldığı iddia edilen paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, pek çok takipçiden Zara’ya tepki geldi.

“SAHNEDE BAŞKA, INSTAGRAM’DA BAŞKA”

Kimi kullanıcılar Zara’nın kilo verdiğini ve estetik görünümünü koruduğunu savunurken, birçok takipçi ise sahne görüntüleri ile Instagram kareleri arasında bariz farklar olduğunu ve paylaşımların photoshop’la değiştirildiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar “Gerçek halini sahnede gördük, sosyal medya fotoğrafları aldatıcı” şeklinde yorumlar yaptı.

YEŞİLMEN: “DEKOLTE KIYAFET DE LAZIM”

Ünlü isimlerden Zara’nın bu tarz değişimine yorum yapanlardan biri de Yeliz Yeşilmen oldu. Daha önce yaptığı bir açıklamada Zara’nın tarzına dair görüşlerini dile getiren Yeşilmen, “Hanım hanımcık kızımız Zara da açtı sonunda. Ne yapsın kadın, yıllarca güzelliğini esirgedi. Baktı ki sadece sesle olmuyor, dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım. Yani sahne şovu da önemli. Bence çok güzel görünüyor ama çok şaşırdım.” ifadelerini kullanmıştı.

Zara’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, photoshop iddiaları sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Sanatçının takipçileri, “doğallık mı, imaj mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.