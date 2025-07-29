Hülya Avşar’ın lüks yaşam alanı hayran bıraktı

Türk sanat dünyasının yıldız isimlerinden Hülya Avşar, hem sanat kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcılık, oyunculuk, televizyonculuk gibi pek çok alanda başarılı işlere imza atan Avşar, bu kez İstanbul Boğazı manzaralı lüks evinin salonuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kış aylarını İstanbul’da geçiren Hülya Avşar’ın evine ait paylaşılan görüntülerde özellikle salon bölümü dikkat çekti. Geniş camlarla çevrili salon, sade ama oldukça şık bir dekorasyona sahip. Pastel tonların hâkim olduğu, modern çizgilerle dekore edilmiş bu yaşam alanı, Boğaz manzarasını adeta bir tablo gibi evin içine taşıyor. Işık alan ve ferah yapısıyla hem huzur veren hem de zarif bir atmosfer sunan salon, görenleri kendine hayran bıraktı.

Avşar’ın yaşam alanına sosyal medyada yorumlar da gecikmedi. “Böyle evim olsa evden çıkmam”, “Eve bak inanılmaz” ve “Manzara müthiş” gibi yüzlerce yorum yapılırken, birçok kullanıcı dekorasyonun sadeliğini ve manzaranın etkileyiciliğini öne çıkardı. Zevkli mobilya seçimleri ve doğallıkla bütünleşen tasarım detayları ise dikkat çekici bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar’ın bu evle yalnızca konforu değil aynı zamanda estetiği de ön planda tuttuğunu ifade ederken, Avşar’ın tarzını ve yaşam biçimini de öven çok sayıda paylaşımda bulundu. Sanat dünyasında olduğu kadar yaşam tarzıyla da ilgi gören Avşar, Boğaz manzaralı bu zarif salonuyla yine farkını ortaya koymuş oldu.