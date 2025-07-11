EN CÖMERT 30 İŞ İNSANI AÇIKLANDI

Capital Dergisi’nin hazırladığı 2023 yılı “En Cömert 30 İş İnsanı” listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin zirvesinde, toplam 5.5 milyon TL bağış yapan Koç Ailesi yer aldı. Eğitimden sağlığa, çevreden kültür-sanata kadar birçok alanda yapılan bağışlarla dikkat çeken listede, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının toplumsal dayanışmaya katkıları gözler önüne serildi.

İkinci sırada LC Waikiki’nin sahibi Vahap Küçük, 3.5 milyon TL’lik katkısıyla yer alırken; üçüncü sırada Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 2 milyon TL bağışla listede kendine yer buldu. İlk 10’da ayrıca Anadolu Grubu’ndan Tuncay Özilhan, Doğuş Grubu’ndan Ferit Şahenk, Erdemoğlu Holding’den İbrahim Erdemoğlu, Bilfen’in sahibi Fatih Öztürk ve Yaşar Ailesi gibi önemli isimler dikkat çekiyor.

Listenin son sıralarında ise 100 bin TL civarındaki bağışlarla öne çıkan Çilek Ailesi, Oba Makarna ve Kale Grubu yöneticileri yer alıyor. Bu sıralama sadece bağış miktarına göre değil; bağışların sürdürülebilir sosyal etki ve projelere olan katkısı da dikkate alınarak oluşturuldu.

Capital’in listesi, Türkiye’de iş dünyasının sosyal sorumluluk alanında gösterdiği duyarlılığı ve topluma geri verme anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.