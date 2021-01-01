Ayrıldılar mı ?

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Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Danla Bilic ile Poyraz Teoman ayrıldı mı?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, ‘Tatlıcı’ lakaplı sevgilisi Berat Demir’le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman’ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic’in bu hamlesi, “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bilic, daha önce, “Evlilik için çok diri ve gencim.” şeklinde konuşmuştu.

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Poyraz Teoman, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Teoman aslen Trabzonlu. Bir tane ablası var. Poyraz Teoman’ın babası, bir holdingin yönetim kurulu başkanı.

“YATARAK PARA KAZANMIYORUM”

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. “Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım.” diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, “Ben ‘Yatarak para kazanıyorsunuz’ sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz.” demişti.