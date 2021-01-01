HaberKonseyi

Ayrıldılar mı ?

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ayrıldılar mı ?
4 views
25 Ağustos 2021 - 11:40
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Danla Bilic ile Poyraz Teoman ayrıldı mı?

Ünlü Youtuber Danla Bilic, ‘Tatlıcı’ lakaplı sevgilisi Berat Demir’le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman’ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic’in bu hamlesi, “Ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bilic, daha önce, “Evlilik için çok diri ve gencim.” şeklinde konuşmuştu.

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?
Poyraz Teoman, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Teoman aslen Trabzonlu. Bir tane ablası var.  Poyraz Teoman’ın babası, bir holdingin yönetim kurulu başkanı.

“YATARAK PARA KAZANMIYORUM”

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. “Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım.” diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, “Ben ‘Yatarak para kazanıyorsunuz’ sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz.” demişti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğu Perinçek’ten Dikkat Çeken AçıklamalarDoğu Perinçek’ten Dikkat Çeken Açıklamalar
Deniz Geri Adım AtmazDeniz Geri Adım Atmaz
Çiftin En Büyük Korkusu Ortaya ÇıktıÇiftin En Büyük Korkusu Ortaya Çıktı
Korona Virüs’e Yakalandı !Korona Virüs’e Yakalandı !
Yeni Aşka Yelken AçtıYeni Aşka Yelken Açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban Sözcüsü Türkiye’den Destek İstedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Doğu Perinçek’ten Dikkat Çeken Açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Geri Adım Atmaz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çiftin En Büyük Korkusu Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayrıldılar mı ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Virüs’e Yakalandı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Aşka Yelken Açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya Halkı Ne İstiyorsa Ben Yapmaya Hazırım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar Belediyesi’nin Bütçesini Vatandaş Belirliyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Taliban Sözcüsü Türkiye’den Destek İstediAğustos 25, 2021-1:28 pm
Doğu Perinçek’ten Dikkat Çeken AçıklamalarAğustos 25, 2021-1:17 pm
Deniz Geri Adım AtmazAğustos 25, 2021-12:11 pm
Çiftin En Büyük Korkusu Ortaya ÇıktıAğustos 25, 2021-11:45 am
Ayrıldılar mı ?Ağustos 25, 2021-11:40 am
Korona Virüs’e Yakalandı !Ağustos 25, 2021-11:20 am
Yeni Aşka Yelken AçtıAğustos 25, 2021-11:01 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.