Seda Bakan’dan Jennifer Lopez ile Sürpriz Poz: ‘Yeni Kankam’

Ünlü oyuncu Seda Bakan, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Bakan, gönderisine “Yeni kankam. Hastasıyız.” notunu ekledi. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak adeta viral oldu.

Jennifer Lopez, “This Is Me… Now” adlı dünya turnesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Belek bölgesinde sahne aldı. Türkiye’deki hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Lopez, sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. Konsere katılan ünlü isimler arasında yer alan Seda Bakan, etkinlik sonrası kulise geçerek Lopez ile bir araya geldi. İkilinin samimi pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seda Bakan’ın, Jennifer Lopez ile olan bu paylaşımı sadece beğeni toplamakla kalmadı; aynı zamanda bazı kesimler tarafından Hadise’ye gönderme olarak yorumlandı. Bakan’ın uzun süredir yakın dostu olan ve birlikte pek çok kez görüntülenen Hadise ile bir süredir aralarının bozuk olduğu magazin kulislerinde sıkça dile getiriliyordu. Bu nedenle takipçiler, paylaşımın altına “Hadise görmesin”, “Hadise’yi unuttun mu?” ve “Eski dostlar unutulmaz ama sen silmiş gibisin” gibi yorumlar yaptı.

Seda Bakan ise yorumlara henüz bir yanıt vermedi. Ancak sosyal medyada başlayan bu tartışma, Bakan ile Hadise arasındaki soğukluk iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar bu paylaşımın sadece esprili bir ifade olduğunu savunurken, bazıları ise bilinçli bir göndermeyle yapıldığını öne sürdü. Hadise cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Bakan’ın Jennifer Lopez ile aynı karede yer alması, Türk sanat ve magazin camiasında da büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerle yakın ilişkiler kurmasıyla tanınan Seda Bakan, bu tür global bağlantılarıyla hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor. Jennifer Lopez gibi bir dünya yıldızının yer aldığı paylaşım, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkat çekti.