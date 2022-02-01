Tarkan’ın ailesiyle çıktığı tatil sürüyor

Habertürk’ün haberine göre bazı takipçileri, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Tarkan’ın Karayipler’e gittiğini ileri sürdü.

‘POLAT KİM?’

Tarkan, ailecek çekilen fotoğraflarının altına eşi ve kızının baş harflerini yazıp, aralarına kalp emojisi koydu.

Ancak herkes bu notu ‘Polat’ olarak okudu.

Paylaşımı gören takipçilerden Tarkan’a şu yorumlar geldi:

* Açıklamayı ‘Polat’ diye okudum ağabey

* Polat kim ya?

* Yeni dünyaya gelecek çocuğun ismi Polat mı olacak bu durumda?