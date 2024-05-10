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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 16:38

Futbolcu Batuhan Karadeniz’in, iki yıllık sevgilisi fenomen Aleyna Eroğlu’nu otelde darp ettiği iddia edildi. Fenomenin şikayeti sonrası açılan davada futbolcu Karadeniz için hesap vakti geldi. Duruşmada, otel görevlisi de tanık olarak dinlendi.

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 1

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu’na, otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada, ilk duruşma görüldü. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken, Batuhan Karadeniz duruşmaya katılmadı.

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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 2

“Verdiğim borç parayı istemek için gittiğim gün beni darbetti”
Duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, “Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti” dedi. Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi.

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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 3

Karadeniz için karar
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karadeniz’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 4

“Sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor”
Duruşma sonrasında açıklama yapan Eroğlu, “Ben susmadım, susmayacağım. Hala şikâyetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebzede olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum” dedi.

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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 5
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 6
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 7
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 8
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 9
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 10
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 11
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 12
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 13
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 14
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 15
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 16
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 17
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 18
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 19
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 20
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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 21
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