Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Futbolcu Batuhan Karadeniz’in, iki yıllık sevgilisi fenomen Aleyna Eroğlu’nu otelde darp ettiği iddia edildi. Fenomenin şikayeti sonrası açılan davada futbolcu Karadeniz için hesap vakti geldi. Duruşmada, otel görevlisi de tanık olarak dinlendi.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu’na, otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada, ilk duruşma görüldü. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken, Batuhan Karadeniz duruşmaya katılmadı.
“Verdiğim borç parayı istemek için gittiğim gün beni darbetti”
Duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, “Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti” dedi. Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi.
Karadeniz için karar
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karadeniz’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.
“Sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor”
Duruşma sonrasında açıklama yapan Eroğlu, “Ben susmadım, susmayacağım. Hala şikâyetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebzede olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum” dedi.