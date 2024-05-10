Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

“Verdiğim borç parayı istemek için gittiğim gün beni darbetti”

Duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, “Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti” dedi. Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi.