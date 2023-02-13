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Hatay Havalimanı tartışmasında son perde! ‘O tweet’ten sonra olay patladı…’

Hatay Havalimanı tartışmasında son perde! ‘O tweet’ten sonra olay patladı…’
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13 Şubat 2023 - 14:58
Depremin ilk gününde Hatay Havalimanından gelen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne seren ilk karelerden olmuştu. Sarsıntının etkisiyle enine doğru yarılan havalimanının onarımı için çalışmalara katılan ekiplerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Kılıçdaroğlu’ nun Mansur Yavaş’ın çalışmalarla ilgili paylaşımı hakkındaki yorumuna Bakan Karaismailoğlu’ndan tepki gelirken Yavaş da sessizliğini bozdu.

Hatay Havalimanı tartışmasında son perde! ‘O tweet'ten sonra olay patladı…’

Üzerinden bir hafta geçen depremler beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Hatay Havalimanından ilk gün gelen görüntüler adeta dehşete düşürmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, havalimanının onarımıyla ilgili çalışmalara katılırken Mansur Yavaş’ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Havalimanını onarıyoruz” demişti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşımına yönelik “Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan ‘bilgisiz’ Kılıçdaroğlu’nu kale almayınız” paylaşımında bulunmuştu. “Onları o tweet’inden sonra olay patladı” diyen Mansur Yavaş, “Benim attığım tweet’te ‘Molozları kaldırıyoruz’ diyoruz. Eğer bize yapın deselerdi onu da yapardık. Sonra İGA bir şey yaptı; ‘Hatay Havalimanı’nı hazırlıyoruz’ diyerek bir tweet attı ve bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” açıklamasında bulundu.

“İGA’NIN ORADA MAKİNESİ YOK, BİZİM KAMYONLARIMIZ GİDİYOR”

Gazeteci Fatih Portakal’a konuşan Mansur Yavaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Orada bir hasarlı bölge var. İGA nın ya da başka bir kuruluşun orada iş makinesi yok, olsaydı zaten bizi görevlendirmezlerdi. Bizim arkadaşlarımıza hafriyat için oradan kaldırın diyorlar ve oradan hafriyat temizlemeye bizim kamyonlarımız gidiyor. İGA’ nın falan orada makinesi yok. Bir başka belediyenin de oraya kırıcısı geldi, tam hatırlamıyorum şimdi. Biz de orayı temizlediğimize dair bir tweet attık. İnsanların kafasında zaten şu vardı: Hatay Havalimanı neden kullanılmıyor?

“BUNLAR AYIP ŞEYLER”

Biz 3. gün hafriyat kaldırmaya başladık. Oysa benim kişisel kanaatim deprem sabahı bu tespit edilir edilmez hafriyatın oradan temizlenmesi ve 2 gün içerisinde tamiratın yapılıp havalimanının kullanılabilir hale gelmesi lazımdı. Herkesin kafasında bu soru olduğu için bizim attığımız bu tweet… Orada benim attığım tweet’te ‘Molozları kaldırıyoruz’ diyoruz. Eğer bize yapın deselerdi onu da yapardık. Sonra İGA bir şey yaptı; ‘Hatay Havalimanı’nı hazırlıyoruz’ diyerek bir tweet attı ve bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler.

“O TWEET’TEN SONRA OLAY PATLADI”

Bizim kamyonlarımız orada, yani bunda bir mahsur mu var, büyükşehrin orayı temizlemesinde? Onların o tweet’inden sonra olay patladı çünkü bizi orada iş makinelerimizin, kamyonlarımızın üzerinde amblemleri var. Ne olurdu, ‘Büyükşehir enkazı kaldırıyor, biz de orayı yapacağız’ demek varken böyle bir ortamda bile büyükşehir belediyesindeki ve oradaki arkadaşlarımızın emeğini yok saymak çok yanlış. Yapamazsınız diye bir şey yok, Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’deki tüm büyükşehir belediyelerinin donanımından bu konuda çok çok fazla. Hepsi bir sürü kavşaklar, köprüler, her şeyi yapıyor. Kaldı ki şöyle bir açıklama yaptılar; ‘2 km orası yeniden kazılacak, yeniden atılacak, bu büyükşehirin yapacağı bir şey değil.’ Hayır, sadece hafriyatı olan alanı temizledik ve oranın betonunu attılar ve açtılar.

Bu haber www.medyaradar.com dan alınmıştır.

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