Bankada sistem arızası: Milyonlarca dolar çekildi!

Etiyopya Ticaret Bankası’ndaki sistem arızası nedeniyle yaklaşık 40 milyon dolar çekildiği öğrenildi.
Etiyopya Ticaret Bankası’nda yaşanan sistem arızası nedeniyle bankadan milyonlarca dolar çekildi.
Sistem arızadan sonra bankanın işlemleri dondurması birkaç saat sürdü.
Ticaret Bankası’nın Başkanı Abe Sano, “Paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi.” dedi.
ATM’LERDE UZUN KUYRUK OLUŞTU
Üniversite kampüsündeki ATM’lerde uzun kuyruklar oluştu.
82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası’nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.