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İktidarı Şaşırtacak Sonuçlar

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İktidarı Şaşırtacak Sonuçlar
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13 Ağustos 2021 - 16:06
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Aksoy Araştırma’nın yaptığı ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket, yaşanan yangınların ve hükümetin süreci yönetme biçiminin seçmen tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Oyları ilk defa bu kadar eridi! Son ankette iktidarı şaşırtacak sonuçlar!
Aksoy Araştırma’nın yaptığı ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının sonuçlarına göre, yaşanan felaket ve hükümetin yetersiz çalışmaları hızlı şekilde oy kaybettirdi. Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 iken Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 42,0.

Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 13,8’i ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti.

Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 42,0 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,3 oldu.

AK Parti’nin oy oranı yüzde 30,6 iken Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,0 oldu. Temmuz ayının son haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 28,7 ile CHP oldu.

Yakın geçmişte aralarında neredeyse iki katı oy farkı bulunan CHP ve AK Parti’nin arasındaki fark orman yangınları krizi sonrası yüzde 1,9’a kadar geriledi. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 13,3 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu.

Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,6, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 0,8 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,7 oldu.

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

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