Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !

detay1
Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !
0 views
16 Eylül 2021 - 17:06
detay2

İki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddia edilen Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller için istenen ceza belli oldu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlandı.

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı.

İddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:

* Çiftin İstinye’deki aile konutlarında 5 Mayıs 2020 günü Mert Çiller yere atarak kırdığı cam su şişesini temizlemesi için üst katta bulunan Zeynep Çiller’i çağırdı.

* İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller’e, “Çabuk gel, beş dakika içerisinde burayı temizlemezsen seni öldürürüm” diyerek hakaretler etti.

* Zeynep Çiller cam kırıklarını temizledikten sonra üst kata çocuklarının yanına çıktı. Kısa süre sonra çocukların dondurma istemesi üzerine Zeynep Çiller eşinin bulunduğu giriş kata indi.

* Zeynep Çiller merdivenlerden inerken korktuğu için telefonun video kaydını açarak merdiven basamaklarına bıraktı.

ŞİDDET VİDEO KAYDINDA

Mert Çiller Zeynep Çiller’in gelmesi üzerine hakaret ve tehditlerine devam ederek tokat atmaya başladı.

Video kaydının çözümü bilirkişi tarafından yapıldı. Raporda Zeynep Çiller’in imdat diye bağırması üzerine kızı yukarıdan gelerek telefonu yardım çağırmak için aradığında video kaydının sonlandırıldığı belirtildi.

KIZINA ŞİDDET

Kızlarının yardım için evden çıktığı sonrada erkek kardeşini düşünerek geri döndüğü anlatılan iddianamede Mert Çiller’in eşini dövmeyi bırakıp, kızını yaralama kastıyla saçlarından tutarak, kafasına eliyle vurduğu ileri sürüldü.

Evden gelen çığlıklar üzerine komşular polisi ve site güvenliğini aradı.

TELEFONLA TEHDİT

İddianamede Mert Çiller’in Zeynep Çiller’in telefonuna bıraktığı telesekreter mesajında ise, “Alo. Telefon kapalı mı? Eğer açmışsan telefonu üstüne geleceğimizi çok iyi biliyorsun tamam mı? Yani yedi ceddim üstüne geliyor senin tamam mı? Bakalım senin yedi ceddin dayanabilecek mi bize” şeklinde hakaret ve tehditler devam ettiği belirtildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Mert Çiller’in kasten yaralama, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Zeynep Çiller şiddet olayının ardından kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia ederek, 11 yıllık eşi Mert Çiller’e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemişti.

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !
Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !
Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !
İstanbul’da Kira Terörü !İstanbul’da Kira Terörü !
Aşı Karşıtlarına Seslendi !Aşı Karşıtlarına Seslendi !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydın Doğan’dan Dikkat Çeken Hamle !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Dağıttığı Medya Ödüllerinde Sedat Peker Detayı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tansu Çiller’in Oğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geliyor Gelmekte Olan !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya’nın En Etkili 100 Kişisi Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kira Terörü !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın Instagram Paylaşımı Olay Oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Karşıtlarına Seslendi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Programını Takip Eden Gazetecilere Merdiven Altı PCR Testi !
SON DAKİKA HABERLERİ
Geliyor Gelmekte Olan !Eylül 16, 2021-4:58 pm
Eda Taşpınar’ın Instagram Paylaşımı Olay Oldu!Eylül 16, 2021-4:35 pm
Kırmızı Partide Çılgınlar Gibi EğlendiEylül 16, 2021-3:52 pm
Tostçu Mahmut Son Yolculuğuna UğurlandıEylül 16, 2021-1:57 pm
Facebook’un Gizli Sistemi İfşa Oldu!Eylül 16, 2021-1:41 pm
Tepki Çeken Görüntülerde Karar Verildi !Eylül 16, 2021-1:23 pm
A Milli Takımda Yeni Dönem !Eylül 16, 2021-1:08 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !