BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: BAYRAM ÖNCESİ 1,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek bir açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, temel gıda başta olmak üzere bayram öncesi ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,4 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını duyurdu.

HEM AYNİ HEM NAKDİ DESTEK

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde faaliyet gösteren SYDV’ler aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi hanelere hem ayni hem de nakdi yardımların ulaştırıldığını belirtti. Bu uygulamanın her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde tekrarlandığını ifade etti.

“Dini bayramlarımız öncesinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için destek oluyoruz” diyen Göktaş, ekiplerin yardımların yerine ulaşması için titizlikle çalıştığını vurguladı.

TÜM YURTTA DESTEK HAREKETİ

Açıklamada, söz konusu 1,4 milyar liralık kaynağın SYDV’lere aktarıldığı ve bayram öncesinde dağıtımının hızlı bir şekilde yapılacağı belirtildi. Özellikle gıda ihtiyacına yönelik bu destek, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rahatlama sağlayacak.

Göktaş, açıklamasında Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederek, “Bayram öncesi bu desteklerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DAYANIŞMA RUHU VURGUSU

Kurban Bayramı’nın sadece dini bir görev değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğunu belirten Bakan Göktaş, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da devletin, vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.