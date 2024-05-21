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Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye analizi! ‘Riskler sürse de…’

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye analizi! ‘Riskler sürse de…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mayıs 2024 - 8:44

HSBC, Türkiye’ye ilişkin olarak kaleme aldığı raporunda, Türkiye’ye ilişkin yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu, riskler sürse de yatırımcıların yapıcı görünümde olduğunu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesini beklediğini belirtti.

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