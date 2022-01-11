Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu…

‘Karpuz’ isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil’den “taciz” ve “hakaret” sebebiyle şikayetçi olmuştu. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.