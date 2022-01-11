Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu…

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu…
1 views
11 Ocak 2022 - 14:11

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu…

Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay, nikahtan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 1

‘Karpuz’ isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil’den “taciz” ve “hakaret” sebebiyle şikayetçi olmuştu. Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 2

“DÜĞÜN YAZIN OLACAK”

Nikah sonrasında sosyal medyada paylaşım yapan Ronay, “Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak” dedi.

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 3

Ece Ronay nikahtan fotoğraf ve videoları Instagram’dan da paylaştı.

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 4

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ece Ronay geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Ece Ronay instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum. İmam nikahını yaptık. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik” diye konuşmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 5

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 9

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 10

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 12

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 15

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 16

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 19

Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu… - Sayfa 20

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!
AKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e GeliyorAKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor
Sarıgül’ün Partisinde Para Kavgası ÇıktıSarıgül’ün Partisinde Para Kavgası Çıktı
Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı YaptıMichaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı Yaptı
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çektiSurvivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu tarihi konağı kendisi için köşke mi çevirdi? 200 milyon TL harcandı iddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’dan Flaş Fatih Terim Hamlesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sarıgül’ün Partisinde Para Kavgası Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı Yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor Duygu estetikle bambaşka biri oldu! Cesur pozları dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay dünyaevine girdi! Erbil’le davalık olmuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oryantal Didem’den bomba Acun Ilıcalı itirafı! İki kez teklif etmiş…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki’nin sevgilisi Uzi’nin konserine narkotik baskını
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam İstanbul’da!
SON DAKİKA HABERLERİ
Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı YaptıOcak 11, 2022-2:35 pm
ADLİYE ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMAOcak 10, 2022-5:38 pm
KORKUTAN TABLOOcak 10, 2022-3:15 pm
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni olduOcak 7, 2022-4:37 pm
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş AçıkladıOcak 6, 2022-3:20 pm
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzOcak 6, 2022-3:05 pm
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !