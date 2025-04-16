BEYKOZ BELEDİYESİ’NDE YOLSUZLUK OPERASYONU

Beykoz Belediyesi’nde ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Gül, çıkarıldığı mahkemece “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen mal alım ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

FİDAN GÜL HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

15 Nisan sabahı erken saatlerde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Fidan Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan Gül hakkında tutuklama kararı verildi.

GÖZALTI OPERASYONUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Polis ekiplerinin Fidan Gül’ün evine yaptığı baskın sırasında, kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç’in açması dikkat çekti. Miniç, daha önce kamuoyunda müstehcen görüntüler ve yasak ilişki iddialarıyla gündeme gelmişti.

GEÇMİŞTE HAKKINDA YARGILAMA SÜRÜYORDU

Fidan Gül’ün daha önce Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yaptığı ve hakkında Büyükçekmece Adliyesi’nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla devam eden bir yargılama bulunduğu ortaya çıktı. Tüm bu gelişmelere rağmen, Gül’ün 2024 yılı Haziran ayında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Ekim ayında ise Başkan Yardımcısı olarak atanması tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com