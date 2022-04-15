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Genelev hafriyatının altından tarih çıktı!

Genelev hafriyatının altından tarih çıktı!
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15 Nisan 2022 - 15:00

İstanbul’da dönüştürme projesi kapsamında yıkılan Karaköy’deki genelevin hafriyat çalışmaları sırasında 18. Yüzyıla ait ve son dönemde hamam olarak kullanılmış kalıntı bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, “18. Yüzyılın ortalarından bir yapının üzerine modern bir apartman inşa edilmiş. Bu çalışmanın bir uzman denetiminde çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu gördüğümüz tabakanın altında şüphesiz birçok kalıntıyla karşılaşacağız” diye konuştu

Son dakika haberleri: Karaköy'deki genelev hafriyatının altından tarih çıktı!

Son dakika haberler… İstanbul Karaköy’deki 200 yıllık genelevin altından tescilli tarihi eser çıktı. 11 Şubat’ta yıkımına başlanan genelev binalarının hafriyatı kaldırılırken, uzmanlar alt taraftaki bir binanın altından kalıntı fark etti.

TARİHİ ESERİN ÜZERİNE BİNA YAPMIŞLAR

DHA’da yer alan habere göre yapının 18. Yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisinin tipik örneği olduğu görülürken son dönemde hamam olarak kullanıldığı belirtiliyor. Böylelikle tarihi eserin üzerine bina yapıldığı anlaşıldı.

 

 

 

“DAHA SIK TARİHİ KALINTILAR GÖRÜLECEK”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, çalışmaların sonucunda Osmanlı ve Bizans dönemine ait kalıntılara daha sık rastlanacağını ifade etti.

 

 

 

 

“SON DÖNEMDE HAMAM OLARAK KULLANILMIŞ”

Hayri Fehmi Yılmaz, yıkımın altından çıkan kalıntı hakkında bilgi vererek, “Burası İstanbul’un en yoğun yerleşime sahip noktalarından biri. Birçok yapı kalıntısı var. Bu kalıntıların üzerinde ve etrafında şekillenen modern yapılar da var. Gördüğüm kadarıyla, 18. Yüzyılın ortalarından bir yapının üzerine modern bir apartman inşa edilmiş. Bu yapı son dönemde hamam olarak kullanılmış olabilir.

 

 

“ETRAFINDA ÇOK FAZLA KALINTI MEVCUT”

Ancak üzerindeki modern ekler temizlendiğinde anlamak daha kolay olacak. Bunun dikkatli yapılmasında fayda var çünkü etrafta çok fazla kalıntı mevcut. Üstelik kendisi tescilli olmakla birlikte üzerine modern bir yapı inşa edilmiş bu kalıntının, niteliğini anlamak önemli” şeklinde konuştu.

 

 

“OSMANLI VE BİZANS KASABASI”

Hayri Fehmi Yılmaz, yıkım devam ettikçe daha fazla kalıntılara da rastlanacağını belirterek, “Bunlar belki de hiç inşa edilmemeliydi ancak buranın yoğun dokusu nedeniyle muhtemelen izinsiz olarak bunlar inşa edilmiş. Bu çalışmanın bir uzman denetiminde çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bu gördüğümüz tabakanın altında, modern malzeme kaldırıldıktan şüphesiz birçok kalıntıyla karşılaşacağız.

 

 

“AŞAĞI İNDİKÇE KALINTILAR ÇIKACAK”

Burası Osmanlı ve Bizans kasabası. Bu kottan sonra aşağıya doğru indikçe kalıntılar çıkacak. Çok eski İstanbullu yapılar burada. O nedenle her aşama çok dikkatle takip edilmeli” dedi.

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