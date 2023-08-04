Akit TV’de dikkat çeken AK Parti eleştirisi! “Cinayet işleyeceksiniz cinayet!”

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Akit TV’de yaptığı konuşmada faizin Türkiye’yi bataklığa sürüklediğini ifade ederek hükümeti uyardı. Demircan, “Cinayet işleyeceksiniz, cinayet!” şeklinde konuştu.
Ayrıca, konuşmasında faizin yüksekliğinin ev fiyatlarını etkilediğini ve insanların üretim yapma motivasyonunu düşürdüğünü söyleyerek “Zaten milletin imanını, amelini çaldık” dedi.
Kürsü adlı programa katılan Demircan Türkiye’deki ev fiyatlarının geldiği noktaya değinerek en kötü evin 2 milyon TL olduğunu belirtti; “Bankalar 2 milyon TL’ye yılda 800 bin TL faiz veriyor. Bunun anlamı ayda 75 bin TL. Yahu artık kimse gider üretim yapar mı. Adam diyor ki ‘satarım dairemi kiracıyla mı uğraşacağım’ Zaten milletin imanını, amelini çaldık” diye konuştu.