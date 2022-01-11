Oryantal Didem’den bomba Acun Ilıcalı itirafı! İki kez teklif etmiş…
İbo Show’un yılbaşı gecesi özel programına çıktığı kapalı elbise sebebiyle günlerdir konuşulan oryantal Didem, Acun Ilıcalı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’a sevilen şarkıcı ve oyuncular konuk oldu.
Sevilen şarkılarla izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan programın finaline ise kıvrak dansıyla Didem damga vurdu.
Gümüş rengi elbiseyle sahneye çıkan Didem’in dans figürleri konuklar dahil herkesin ağzını açık bıraktı.
İbo Show’la ünlenen güzel oryantal performansından sonra büyük alkış aldı.
Ancak Oryantal Didem’in tercih ettiği kıyafet, tartışma konusu oldu.
İbo Show’un yılbaşında programında tercih ettiği kıyafetle gündeme gelen Oryantal Didem Kınalı, Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e konuştu ve sessizliğini bozdu.
Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih eden Kınalı’nın kıyafeti, elbisenin kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilmişti.
Sosyal medyada gündeme gelmesi hakkında Kınalı, “Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs’ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm” açıklamalarını yaptı.
‘Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?’ sorusunu ise Kınalı, şu yanıtı verdi:
“Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki!”
Söz konusu açıklamalar gündemdeki sıcaklığını korurken Didem’den başka bir itiraf daha geldi.
Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Oryantal Didem, Acun Ilıcalı itirafı ile dikkatleri üzerine çekti.
Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını açıklayan Didem, ancak böcek ve yılanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldığını ifade etti.
Didem hayalinin denizden çıkarak geleceği adada dans etmek istediğini de söyledi.