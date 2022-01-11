Oryantal Didem’den bomba Acun Ilıcalı itirafı! İki kez teklif etmiş…

Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih eden Kınalı’nın kıyafeti, elbisenin kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilmişti.

Sosyal medyada gündeme gelmesi hakkında Kınalı, “Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs’ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm” açıklamalarını yaptı.