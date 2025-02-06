GÜLBEN ERGEN’DEN SÜRPRİZ SOSYAL MEDYA KARARI

Ünlü şarkıcı ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Gülben Ergen, sosyal medya kullanımında önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. Özellikle toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Ergen, X (eski adıyla Twitter) hesabında sessizliğe bürüneceğini duyurdu. Sanatçının bu kararı, hayranları ve takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu.

GÜLBEN ERGEN’İN SOSYAL MEDYADA SESSİZLİK KARARI

Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylar karşısında çözüm üretememenin kendisini yorduğunu ve bu nedenle Twitter’da bir süre sessiz kalma kararı aldığını belirtti.

Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemde yaşanan olaylara kayıtsız kalamıyorum. Ancak bazı anlarda sessiz kalmak mı, yoksa çözüm üretmek için daha fazla çaba sarf etmek mi gerekiyor, bilemiyorum. İçimde büyük bir huzursuzluk var.”

Ergen’in bu açıklaması, takipçileri arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı hayranları sanatçının duyarlılığını takdir ederken, bazıları ise onun sesinin daha fazla duyulması gerektiğini savundu.

SON DÖNEMDE TEPKİ GÖSTERDİĞİ OLAYLAR

Gülben Ergen, son dönemde Narin Güran cinayeti, Sıla bebek olayı ve Rojin Kabaiş vakası gibi toplumsal konulara duyarsız kalmayarak sosyal medyada tepkisini dile getirmişti.

Özellikle geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek olayında, adalet çağrısında bulunan sanatçı, konuyla ilgili ifade de vermişti.

Ergen’in bu açıklamaları, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından desteklenirken, bazıları sanatçının Twitter’dan uzaklaşma kararını eleştirdi.

TWITTER’I BIRAKIP INSTAGRAM’A YOĞUNLAŞACAK

Gülben Ergen, Twitter’dan uzaklaşma kararına rağmen, Instagram’da daha aktif olacağını belirtti. Sanatçının bundan sonra toplumsal duyarlılık içeren paylaşımlarını Instagram üzerinden yapacağı öğrenildi.

Takipçileri, Ergen’in özellikle kadın ve çocuk hakları konularında yaptığı farkındalık paylaşımlarının devam etmesini bekliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr