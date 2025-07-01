Çağatay Ulusoy’dan Sezon Finali Sonrası Radikal İmaj Değişikliği

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünü üstlendiği “Eşref Rüya” dizisinin sezon finalinin ardından imajında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Dizi boyunca uzun ve kirli sakallarıyla ekranlara gelen Ulusoy, sezon finali sonrası bu görünümünü geride bıraktı.

Yakışıklı oyuncu, tüm sakallarını keserek sadece bıyık bıraktı. Bu değişiklik sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, takipçileri Ulusoy’un yeni halini beğeniyle karşıladı. Bazı kullanıcılar oyuncunun yeni imajını, bir dönemin çok konuşulan dizisi “Yaprak Dökümü”ndeki Oğuz karakterine benzetti.

Çağatay Ulusoy’un imaj değişikliğinin yeni bir proje için mi yapıldığı yoksa “Eşref Rüya” dizisinin yeni sezonuna dair bir hazırlık mı olduğu ise merak konusu oldu.