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Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken…

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken…
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13 Nisan 2022 - 15:36
Ekranlarda son olarak Alev Alev dizisinde yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında az bilinen gerçekler şaşırttı. Ünlü oyuncu bakın 15 yaşında ne yapmış…
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 1

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 2

27 yaşındaki oyuncu, İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 3

Thor Saevarsson, geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz’in doğum gününü erotik bir notla kutlamıştı.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 4

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz’e, “İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar… Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı)… Günahım, ruhum… Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin” sözleriyle aşkını haykırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 5

İkili şu sıralar evlenmeye hazırlanıyorken, Dilan Çiçek Deniz ile ilgili hayranlarını şaşırtacak bir gerçek ortaya çıktı.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 6

HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in küçük yaşlardan itibaren edebiyata merak sardığı biliniyor.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 7

Çalışan bir anne babanı çocuğu olarak büyüyen Dilan Çiçek Deniz, daha önce kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 8

“Kendimi çocukluğumdan beri ruhen olgun hissediyordum. İlk şiirimi dokuz yaşımda yazdım.”

 

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 9

“KAÇIŞ NOKTAM ÇALIŞMAKTI”

Annem ve babam çalıştığı için benim kaçış noktam da çalışmaktı.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 10

15 YAŞINDA İLK ŞİİR KİTABINI YAZDI

“Tenis, basketbol, voleybol, piyano, gitar, karate kurslarına gittim.” diyen ünlü oyuncu ayrıca 15 yaşında ‘Güneşi Annem Sanırdım’ ismindeki ilk şiir kitabını yazdı.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 11

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da dikkat çekiyor.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 12

Güzel oyuncu bikinili kareleriyle geçtiğimiz yaza damga vurmuştu.

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 13

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 14
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 15
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 16
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 17
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 18
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 19
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 20
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 21
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 22
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 23
Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken... - Sayfa 24
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