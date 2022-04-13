Dilan Çiçek Deniz hakkındaki o gerçek hayranlarını hayrete düşürdü! Henüz 15 yaşındayken…

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
27 yaşındaki oyuncu, İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Thor Saevarsson, geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz’in doğum gününü erotik bir notla kutlamıştı.
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Thor Saevarsson; Deniz’e, “İki ruhun birbirini tesadüfen bulmadığını söylüyorlar… Hayatımın ışığı, belimin ateşi (kasıklarımın yangısı)… Günahım, ruhum… Doğum günlerinin en güzelini dilerim, sen benim her şeyimsin” sözleriyle aşkını haykırmıştı.
İkili şu sıralar evlenmeye hazırlanıyorken, Dilan Çiçek Deniz ile ilgili hayranlarını şaşırtacak bir gerçek ortaya çıktı.
HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER ŞAŞIRTTI!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in küçük yaşlardan itibaren edebiyata merak sardığı biliniyor.
Çalışan bir anne babanı çocuğu olarak büyüyen Dilan Çiçek Deniz, daha önce kendisiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Kendimi çocukluğumdan beri ruhen olgun hissediyordum. İlk şiirimi dokuz yaşımda yazdım.”
“KAÇIŞ NOKTAM ÇALIŞMAKTI”
Annem ve babam çalıştığı için benim kaçış noktam da çalışmaktı.
15 YAŞINDA İLK ŞİİR KİTABINI YAZDI
“Tenis, basketbol, voleybol, piyano, gitar, karate kurslarına gittim.” diyen ünlü oyuncu ayrıca 15 yaşında ‘Güneşi Annem Sanırdım’ ismindeki ilk şiir kitabını yazdı.
Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da dikkat çekiyor.
Güzel oyuncu bikinili kareleriyle geçtiğimiz yaza damga vurmuştu.
İşte o paylaşımlardan bazıları…