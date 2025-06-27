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IŞIN KARACA 4 AYDA 22 KİLO VERDİ

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Işın Karaca 4 Ayda 22 Kilo Verdi: Yeni Haliyle Görenleri Şaşırttı

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçirdiği mide ameliyatı ve uyguladığı diyet programı sayesinde sadece 4 ayda tam 22 kilo vererek dikkat çeken bir değişim yaşadı. Yaz tatilini Çeşme’de geçiren Karaca’nın zayıflamış hali sosyal medyada gündem oldu.

Işın Karaca 4 ayda iğne ipliğe döndü! Tam 22 kilo verdi!

Mide Ameliyatı Sonrası Hızlı Değişim

Işın Karaca, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından beslenme düzenini tamamen değiştiren sanatçı, disiplinli bir diyetle 4 ay gibi kısa bir sürede formuna kavuştu.

Çeşme’de Bikinili Hali Olay Oldu

Yaz tatili için Çeşme’yi tercih eden Işın Karaca, eşi Can Yapıcıoğlu ile birlikte denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. Bikinili haliyle objektiflere yansıyan sanatçının son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı: “İğne İpliğe Dönmüş”

Karaca’nın büyük değişimi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Pek çok kullanıcı, “resmen erimiş”, “bambaşka biri olmuş”, “iğne ipliğe dönmüş” gibi yorumlarla Karaca’nın yeni görünümünü değerlendirdi.

4 ayda 22 kilo verdi! Işın Karaca bir deri bir kemik kaldı! - Galeri - Trend Magazin

Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Işın Karaca, verdiği kilolarla hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini çok daha iyi hissettiğini dile getiriyor. Sanatçı, bu süreçte sabır ve disiplinin önemine dikkat çekerek takipçilerine de sağlıklı yaşam çağrısı yapıyor.

IŞIN KARACA 4 AYDA 22 KİLO VERDİ
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