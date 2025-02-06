İLAYDA ALİŞAN’DAN YENİ ROL

Başarılı oyuncu İlayda Alişan, yeni dizisi “Piyasa” ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’de yayınlanacak olan dizide tesettürlü bir karaktere hayat verecek olan Alişan, yayınlanan fragmanıyla hayranlarını şaşırttı.

İLAYDA ALİŞAN’IN YENİ DİZİSİ “PİYASA”

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan İlayda Alişan, dizide Münevver karakterine hayat verecek. Dizinin başrollerinde Alp Navruz ile birlikte yer alan oyuncu, daha önceki projelerinden çok farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl gibi önemli isimler de yer alıyor. Tanıtım fragmanı yayımlandıktan sonra, İlayda Alişan’ın tesettürlü hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ROLÜ GEREĞİ TESETTÜRLÜ HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İlayda Alişan, rolü gereği tesettürlü bir karakteri canlandıracak. Daha önce de “Ateş Kuşları” dizisinde Gülayşe karakteriyle başörtülü bir görünümle ekranlarda yer alan oyuncu, yeni dizisinde de farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören oyuncunun yeni rolü, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

“PİYASA” DİZİSİNİN KONUSU VE YAYIN TARİHİ

Henüz yayın tarihi açıklanmayan “Piyasa” dizisi, sosyal sınıf farklarını, insan ilişkilerini ve İstanbul’un değişen yüzünü konu alacak. Dram türündeki dizinin, iddialı yapımlardan biri olacağı ve büyük bir izleyici kitlesine hitap edeceği öngörülüyor.

İlayda Alişan’ın hayranları, oyuncunun yeni rolündeki performansını şimdiden merakla beklerken, diziye dair detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr