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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı…

Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı…
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13 Ekim 2022 - 14:50
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki ile gündemden düşmezken, ikilinin arasında her gün yeni bir fırtına kopuyor… Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara için Arjantinli rapçi ‘L-Gante’den hamile’ iddiaları sonrası bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşen Icardi, bu haberler sonrası sosyal medya hesabından bir yayın açtı ve ‘Bu sirk bitmeli’ ifadelerini kullandı.

Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 1

Galatasaray’ın yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve takıma katıldığı günden bu yana eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, bu kez ayrılık haberleri ile gündemde.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 2

Gerek Türkiye’de gerekse Arjantin basınında gündemden düşmeyen Wanda Nara için geçtiğimiz günlerde rap şarkıcısı L-Gante’den hamile kaldığı iddia edilirken, bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 3

AYRILIK KARARINI BÖYLE DUYURMUŞTU!

Wanda Nara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Wanda Nara paylaşımında, “Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 4

Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 5

ICARDI’DEN YEŞİL IŞIK

Mauro Icardi kısa süre önce Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve Wanda Nara’yla barışma sinyali verdi. Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile olan mesajlaşmalarını takipçileriyle paylaştı.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 6

Wanda Nara’nın kendisini telefondan aradığı bir görüntüyü paylaşan Mauro Icardi, “Açayım mı, açmayayım mı” şeklinde bir anketi takipçilerine yöneltti. Mauro Icardi son olarak Wanda Nara’ya yönelik “Seni seviyorum zehirli” paylaşımında bulundu.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 7

NARA TAKİBİ BIRAKTI

Mauro Icardi’nin bu davranışına rağmen Wanda Nara ayrılık kararından dönmedi. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı. Wanda Nara, Mauro Icardi’den önceki eşi Maxi Gomez’i yeniden takibe aldı ve Maxi Gomez’in hamile olan sevgilisi için bir tebrik mesajı yayımladı.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 8

Arjantin basını, Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ayrılık kararının reklam amaçlı olduğunu ve Wanda Nara’nın markasının reklamını yapmak için böyle bir oyun oynadıklarını iddia etti.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 9

Mauro Icardi’nin aynı zamanda menajerliğini üstlenen Wanda Nara’nın Mauro Icardi’nin haklarını da elinde bulundurduğu iddia edildi. Yıldız futbolcunun 2050’ye kadar tüm haklarının ve mal varlığının Wanda Nara’nın kontrolünde olduğu belirtildi.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 10

MAURO ICARDİ, ARJANTİN’E GİTTİ

Wanda Nara’nın bu sözleri sonrası Mauro Icardi dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Milli arada Türkiye’den Milano’ya giden Arjantinli yıldız futbolcu daha sonra Wanda Nara’nın gönlünü almak için Arjantin’e uçtu.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 11

Arjantin’de Wanda Nara’yla buluşmak isteyen Mauro Icardi’nin malikaneye alınmadığı ve Wanda Nara’nın korumaları tarafından dışarı çıkarıldığı aktarıldı. Mauro Icardi bu haberlerin ardından bir paylaşım yaptı ve “Mutlu dönüyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım çift arasındaki ayrılığın yeniden birleşme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 12

GECE YARISI CANLI YAYIN AÇTI

Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ben deli değilim. Wanda’nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda’nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim” ifadelerini kullandı.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 13

‘BU SİRK OYUNU BİTECEK’

“Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek.”

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 14

WANDA ÜLKESİNDE KALDI

Wanda Nara Arjantin’de kaldı. Çift arasındaki ayrılığın devam ettiği gözlemlenirken Wanda Nara, Arjantin’de bir TV programına konuk oldu. Mauro Icardi’yle olan tüm paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kaldıran Wanda Nara’nın eşi Mauro Icardi ise hala Wanda Nara’yı takip ediyor. Mauro Icardi’nin Instagram hesabında ikilinin fotoğrafları da duruyor.

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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 15
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 16
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 17
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 18
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 23
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 24
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 25
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 26
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 27
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Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı... - Sayfa 28

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