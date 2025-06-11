GAZİ YAŞARGİL 99 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Dünyaca ünlü Türk beyin cerrahı Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil, 99 yaşında hayatını kaybetti. “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” unvanına sahip olan Yaşargil’in vefatı, Türkiye ve uluslararası tıp camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Acı haberi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Memişoğlu, “Bilime adanmış bir ömrün ardından Gazi Yaşargil hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mekânı cennet, hatırası daima yaşayacak” dedi.

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Gazi Yaşargil, Türkiye’de başladığı tıp eğitimini İsviçre’nin Basel ve Bern üniversitelerinde sürdürdü. Nöroşirürji alanında uzmanlaşan Yaşargil, 1953’te Basel Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü’nde çalışmaya başladı.

1965’te Zürih Üniversitesi’nde görev alarak akademik kariyerine devam eden Yaşargil, 1973’te aynı üniversitenin Nöroşirürji Bölüm Başkanlığı görevine atandı. Amerika’daki Vermont Üniversitesi’nde mikrovasküler cerrahi alanında yaptığı öncü çalışmalarla dünya çapında tanındı.

BEYİN CERRAHİSİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞLAR

Prof. Dr. Yaşargil, mikroskopla yapılan beyin ameliyatlarını dünyaya tanıtan ve yaygınlaştıran öncülerden biri oldu.

🔹 1967 yılında ilk mikroskop destekli beyin bypass ameliyatını gerçekleştirdi.

🔹 “Leyla retraktörü”, mikroklips ve kayan mikroskop gibi cihazları geliştirerek modern beyin cerrahisine yön verdi.

🔹 Bu araçlar günümüzde hâlâ dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖREN BİR BİLİM İNSANI

1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilen Yaşargil, Avrupa Nöroşirürji Derneği tarafından da onur madalyası ile ödüllendirildi.

ABD’de yayınlanan “Master of Brains: Gazi Yaşargil” adlı belgesel, onun hayatını ve bilimsel katkılarını gözler önüne serdi. Tıp camiasında Harvey Cushing ile birlikte 20. yüzyılın en büyük iki nöroşirürjiyeni arasında gösterildi.

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN ORTAK DEĞERİ

Gazi Yaşargil, 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından Atatürk ve İbn Sina ile birlikte son bin yılın en büyük 10 Türk bilim insanı arasında gösterildi.

Geliştirdiği tekniklerle yalnızca beyin cerrahisini dönüştürmekle kalmayan Yaşargil, aynı zamanda insanlık tarihine damga vuran bir bilim insanı olarak anılmaktadır.

TIP CAMİASI YASTA

Türkiye’nin tıp alanındaki en büyük değerlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatı, başta sağlık sektörü olmak üzere, bilim ve akademi dünyasında derin bir boşluk yarattı. Geride bıraktığı bilimsel miras, yetiştirdiği öğrenciler ve geliştirdiği teknolojilerle yaşamaya devam edecek.