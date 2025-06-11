TÜRKİYE’DEN TARİHİ SAVUNMA İHRACATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN için Endonezya ile 48 adetlik dev bir ihracat anlaşması imzalandığını açıkladı. Bu anlaşma, Türkiye savunma sanayii tarihinin en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE VE ENDONEZYA ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, üretim sürecinde Endonezya’nın yerel savunma sanayi kabiliyetlerinden de yararlanılacağını belirtti.

10 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Anlaşma, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Indo Defence 2025 Fuarı kapsamında resmiyet kazandı. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ekonomik hacme sahip bu iş birliği, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürecek stratejik bir ortaklığı kapsıyor.

KAAN DÜNYA SAHNESİNDE

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 5. nesil savaş uçağı sınıfında yer alan KAAN, Türkiye’yi bu kategoride üretim yapabilen az sayıda ülkeden biri haline getirdi. KAAN’ın yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve çoklu mühimmat taşıma kapasitesi ile ön plana çıktığı belirtiliyor.

F-35 ile karşılaştırıldığında KAAN’ın ısı izi açısından daha düşük seviyede olması ve daha fazla mühimmat taşıyabilmesi gibi üstünlükleri dikkat çekiyor.

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 21 metre

Yükseklik: 6 metre

Azami hız: 1,8 Mach

Servis tavanı: 55.000 ft

G limiti: +9g / -3,5g

Yüksek durumsal farkındalık ve savaş hasarı tespiti

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİNDE YENİ BİR DÖNEM

Anlaşmanın temeli, Nisan 2025’te Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Türkiye ziyareti sırasında atılmıştı. O dönemde Subianto, KAAN projesine duyduğu ilgiyi açıkça dile getirerek Türk savunma sanayii ile iş birliği yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti ve savunma sanayiine desteğin artarak süreceğini belirtti.