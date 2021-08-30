Magazin dünyasının ünlü isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümü… Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları…

TÜRKAN ŞORAY “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun… Ata’m; sonsuza kadar kalbimizdesin.”

CEM YILMAZ “30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlar, nice güzel günler dilerim. Kıymetli abim Zafer Algöz’ün de doğum gününü kutlamanızı rica ederim. Nice yıllar sevgili ustam.”

AJDA PEKKAN “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı’nın kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitleri, gazileri rahmet ve şükran ile anıyorum.

CÜNEYT ARKIN “30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun… “

TARKAN “Bugün bayrağımız her yerde özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

CAN YILMAZ “Tarihimizin büyük gururu Dumlupınar Meydan Muharebesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun.”

RIZA KOCAOĞLU “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

PINAR ALTUĞ “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

MURAT BOZ “Zaferlerini, devrimlerini ve bizlere emanet ettiğin mirasını her zaman yaşatacağız Ata’m. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun.”

IŞIN KARACA “Büyük Taarruz’un 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızı ebediyen yurt kılan Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.”

MEHMET OKUR “Yolun, yolumuzdur. İzindeyiz Ata’m! 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Başkomutan Atatürk…”

FAZIL SAY “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Cesur lider, çağdaş devlet adamı Atatürk. İzindeyiz…”

GÜLBEN ERGEN “Nasıl bir ömür adamak… Nasıl bir liderlik… Ulusuna nasıl bir güç vermek! Söylediği her kelimeye inana inana, haykırarak! Bir ömür ilkelerinle yaşayacağıma ve üç oğlumu bu saygı ve inançla yetiştireceğime and içerim…”

ENİS ARIKAN “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

DENİZ SEKİ “Başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını sonsuz saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!”

DEMET AKALIN “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. “

ZAFER ALGÖZ “Büyük komutanlar, büyük zaferler kazanır. Aziz şehitlerimize ve en büyük komutana saygı ve minnetle… Zafer Bayramımız kutlu olsun.”