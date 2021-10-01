Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’u Besleyen Istrancalar da Kurudu

İstanbul’u Besleyen Istrancalar da Kurudu
2 views
10 Ekim 2021 - 12:16
Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi.

İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar da kuraklıktan nasibini aldı. Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor. Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa’nın, özellikle Büyük Menderes Nehri’yle kirletildiği ortaya çıktı.

Bölgedeki son durumu Milliyet’e değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.

Bölgedeki durumu görüntüleyen Çidem, “Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul’un havası ve suyu buradan gidiyor” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş YanıtKılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş Yanıt
İtalyan Mafyası Y Kuşağından Dertlşiİtalyan Mafyası Y Kuşağından Dertlşi
Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!
En Sağlıklı Kan Grubu Belli OlduEn Sağlıklı Kan Grubu Belli Oldu
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık GeçirttiKürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i İçin Nefesler Tutuldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’u Besleyen Istrancalar da Kurudu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalyan Mafyası Y Kuşağından Dertlşi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En Sağlıklı Kan Grubu Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık Geçirtti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Anayasa’ya 5. Madde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asansörde Dayak Yiyen Sarışın Ünlü Sanatçı Kim ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuruçeşme’de Gülşen Ateşi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i İçin Nefesler Tutuldu!Ekim 10, 2021-12:28 pm
İstanbul’u Besleyen Istrancalar da KuruduEkim 10, 2021-12:16 pm
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Flaş YanıtEkim 10, 2021-11:55 am
İtalyan Mafyası Y Kuşağından DertlşiEkim 10, 2021-11:40 am
Milliler’e Dünya Kupası Yolunda Ağır Darbe!Ekim 9, 2021-11:06 am
En Sağlıklı Kan Grubu Belli OlduEkim 9, 2021-11:02 am
Kürtaj Filminin Görüntüleri Baygınlık GeçirttiEkim 9, 2021-10:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !