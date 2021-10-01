İstanbul’u Besleyen Istrancalar da Kurudu

İstanbul’un su ihtiyacının temin edildiği Istrancalar da kuraklıktan nasibini aldı. Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık dikkat çekiyor. Tamamen kuruyan her 2 barajın yanı sıra Istrancalardaki irili ufaklı dereler de kuraklığın pençesinde.

Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, son yıllarda çevre kirliliğinin yoğun görüldüğü Bafa Gölü’nde avlanan balıklarda ağır metal birikimi olduğu belirlendi. Bafa’nın, özellikle Büyük Menderes Nehri’yle kirletildiği ortaya çıktı.

Bölgedeki son durumu Milliyet’e değerlendiren Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısını yaptı.

Bölgedeki durumu görüntüleyen Çidem, “Istrancalar için sözün bittiği yer değil, suyun bittiği yerdeyiz. Istrancalarda su olmazsa ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin yaşadığı İstanbul yaşanmaz olacak. Çünkü İstanbul’un havası ve suyu buradan gidiyor” dedi.