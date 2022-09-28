Selahattin Demirtaş Mersin’deki PKK Saldırısını Kınadı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bir polisin şehit olduğu Mersin’in Mezitli ilçesinde, polisevine bombalı ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı. Demirtaş, “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız” dedi.

Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”