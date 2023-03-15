Depremzedeler için harekete geçmişlerdi… Vize kolaylığı lafta kaldı

Almanya gibi Hollanda’nın da depremzedelere ‘vize kolaylığı’ lafta kaldı. Hollanda’daki yakınlarının yanına gitmek isteyen depremzedelerin vize başvuruları bir türlü sonuçlanmıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından, Hollanda’da yakınları bulunan depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağını açıklamıştı.

Hollanda hükümetinin depremzedelere vize kolaylığı getirdiğini açıklamasına rağmen, işleyiş oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Avukatlara göre, vize başvurusunun sonuçlanması haftalar alıyor. Bu yüzden afet bölgesinden çok az satış kişi Hollanda vizesi alabildi.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, Türkiye ve Suriye’den yüzlerce deprem mağduru, geçici olarak Hollanda’daki akrabalarının yanında kalmak için vize talebinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın depremzedelere vize öncülüğü tanımasına rağmen işlemlerin haftalarca sürdüğünü belirten avukat İsmet Özkara, ‘Vize kolaylığı kararı alındı ama şu anda en büyük sorun bürokratik engeller’ dedi.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için Dışişleri Bakanlığı’ndan bürokratik engelleri kaldırmalarını talep eden Özkara, Hollanda radyolarından BNR’e yaptığı açıklamada, Hollanda’daki aile yakınlarının yanına gelmek için 40 depremzede ailesinin vize başvurusunda bulunduğunu, haftalar geçmesine rağmen bunların sadece ikisinin sonuçlandığı söyledi.

Özkara, ‘Bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz. İşlemler hâlâ haftalarca sürüyor. Bunun en büyük nedeni bürokratik işlemler. Artık bu bürokratik engeller kaldırılmalıdır. Depremzedelerin başvuruları öncelikle Hollanda’dan aile yakınları tarafından yapılmalı. Bu başvuru hızlı bir şekilde sonuçlandıktan sonra da depremzede vizesini hemen alarak Hollanda’ya gelmelidir’ diye konuştu.

3 AVRUPA ÜLKESİ DAHA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Hollanda’nın yanı sıra Almanya, Belçika ve Avusturya, ülkelerince yakınları bulunan depremzedeler için vize kolaylığı kararı almıştı. Vizeler, depremzedelerin Schengen bölgesinde 90 gün kalmasına izin veriyor.

Bu ülkelerdeki aile üyeleri, Avrupa’ya gelecek depremzedelerin konaklama ve diğer masraflarından sorumlu olacak.

Yalnızca birinci ve ikinci derece aile üyeleri bu ülkelerde yaşayanlar vize talebinde bulunabiliyor. Teyze, hala, dayı, amcalar ve kuzenler ise vize kolaylığından yararlanamıyor.

Vize başvuruları Ankara veya İstanbul’daki konsolosluklara yapılıyor. Şu ana kadar Almanya’nın binden fazla depremzedeye vize verdiği belirtiliyor. Avusturya da ise bugüne kadar 20 Deprem vizesi verdi.