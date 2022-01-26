Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Galatasaray’dan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi! Teklif yapıldı iddiası…

Galatasaray’dan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi! Teklif yapıldı iddiası…
2 views
26 Ocak 2022 - 10:37

Son Dakika: Galatasaray’dan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi! Teklif yapıldı iddiası…

Son Dakika: Galatasaraydan şaşırtan Vincent Janssen hamlesi Teklif yapıldı iddiası...

Meksika’nın Monterrey takımında oynayan Fenerbahçe’nin eski santrforu Vincent Janssen, acil golcü arayan Galatasaray’ın radarına girdi. Sarı-Kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı öğrenildi.

Galatasaray ‘dan sürpriz hamle… Forvet hattına takviye için kolları sıvayan Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe ‘nin eski golcüsünü gündeme aldı.

Fanatik’in haberine göre; şu sıralarda Meksika’nın Monterrey takımında görev yapan, ancak bu sezon formasını kaybettiği için ayrılmak isteyen 27 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray yakından ilgileniyor. Yönetimin, Avrupa’dan bir menacer vasıtasıyla Monterrey’e satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı öğrenildi.

Janssen cephesinde Türkiye’ye dönüşle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı, Meksika kulübünün talebine göre Transfer sürecinin olumlu ya da olumsuz yönde şekilleneceği belirtiliyor.

Eski formundan uzak

Fenerbahçe’de 1 sezon kiralık oynayan Vincent Janssen, ardından kulübü Tottenham’a geri dönmüş, 1 sezon da İngiltere’de geçirdikten sonra 9 milyon Euro’ya Monterrey’e transfer olmuştu. Meksika ekibinde toplam 78 maça çıkan ve 22 gol, 5 asistlik performans sergileyen Janssen, bu sezon ise 13 resmi maçta sadece 540 dakika şans bulabildi ve 1 gol 1 asistte kaldı.

İYİ Parti: CHP ile İttifaka Mecbur DeğilizİYİ Parti: CHP ile İttifaka Mecbur Değiliz

Elde sadece Halil var

Galatasaray’daki en büyük sıkıntı ise mevcut kadroda Halil Dervişoğlu dışında golcü kalmaması. Mbaye Diagne’nin sakatlığı devam ediyor. Mostafa Mohamed de Afrika Kupası’nda. Ayrıca Mısırlı golcünün Türkiye’ye döndükten sonra da satılması gündeme gelebilir. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle kadroyu bir an önce en az bir santrforla takviye etmenin hesapları içinde.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti: CHP ile İttifaka Mecbur DeğilizİYİ Parti: CHP ile İttifaka Mecbur Değiliz
İmamoğlu’ndan Balıkçıdaki Yemekle İlgili Sert Açıklama: Mobese Görüntülerini kim Servis Etti?İmamoğlu’ndan Balıkçıdaki Yemekle İlgili Sert Açıklama: Mobese Görüntülerini kim Servis Etti?
Buz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ KuyruğuBuz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ Kuyruğu
Berna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdıBerna Arıcı’dan iç çamaşırıyla kar pozu! Yorum yağdı
Hande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattıHande Sarıoğlu’ndan lezbiyenlik itirafı! Her şeyi açık açık anlattı
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !