TORREIRA 2028’E KADAR CİMBOM’DA

Galatasaray, orta sahadaki istikrarını korumak adına önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira’nın 2026 yılında sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Yeni kontrat 2028 yılının sonuna kadar geçerli olacak. Kulüp, bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak bildirdi.

29 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Galatasaray’a transfer olmuş ve kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Hem oyun disiplini hem de sahadaki agresif ve mücadeleci yapısıyla teknik direktör Okan Buruk’un vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Torreira, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 123 karşılaşmada 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Saha içindeki performansının yanı sıra profesyonel duruşu ve liderlik özellikleriyle de dikkat çeken Torreira’nın sözleşmesinin uzatılması, kulübün gelecek planlaması açısından da büyük önem taşıyor. Teknik ekibin de onayıyla gerçekleşen bu uzatma, takımın iskeletini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yapılan açıklamanın ardından Uruguaylı oyuncuya destek mesajları yağdırdı. “Aslan gibi adam”, “Orta sahadaki güvenimiz” ve “İyi ki bizdesin” gibi yorumlar öne çıktı.

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında istikrarı sürdürebilmek adına kadro içi yapılandırmayı sürdürürken, Torreira gibi isimlerle yola devam etmekte kararlı.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/