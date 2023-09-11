Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Florya’da yapayalnız kaldı

2019’da Standart Liege’den büyük bir yatırımla kadroya katılan Christian Luyindama hiçbir takımdan transfer teklifi alamayınca yalnız başına kaldı. Galatasaray’da kadro dışı olan Luyindama, çalışmalarına tek başına devam ediyor.

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği Luyindama, Florya’da yapayalnız kaldı. Transfer döneminde hiçbir takımdan teklif alamayan Luyindama, çalışmalarına özel antrenörüyle birlikte tek başına devam ediyor.

3 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fatih Terim döneminde, 2019’un devre arasında Belçika ekibi Standart Liege’den 3 milyon euro kiralama ve sonrasında 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle transfer edilen Kongolu oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamamıştı.

UZUN SÜREDİR KADRO DIŞI