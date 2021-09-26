Boks Arenasında Dengeler Değişiyor !

Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk’ın Anthony Joshua’yı puanla devirerek 4 kemeri birden kazanmasının ardından boks dünyasında işler değişti.

Tarihin en pahalı dövüşü olması beklenen Anthony Joshua – Tyson Fury karşılaşması şimdilik iptal oldu. Öte yandan Anthony Joshua’nın 9. rauntta yaşadığı korkutan sakatlığın ardından maçın bitimiyle birlikte hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Tottenham Hotspur Stadyumu’nda 67.000 taraftarın önünde 12 raunt süren mücadelede Oleksandr Usyk, Anthony Joshua’yı devirerek WBA, IBF, WBO ve IBO kemerlerinin sahibi oldu.

34 yaşındaki Oleksandr Usyk böylece Evander Holyfield ve David Haye’den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.

USYK: TAKTİĞİME SADIK KALDIM

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Oleksandr Usyk, “Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti. Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm hayır dedi ve taktiğe sadık kaldım. Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum. En iyi Usyk’i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim.” ifadelerini kullandı.

JOSHUA: POZİTİF KALIN!

Karşılaşmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Anthony Joshua, “Tüm dünya gözünüzün önünde parçalara ayrılsa dahi pozitif kalın. Seni seviyorum Londra! Her seferi için teşekkür ederi.” dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Oleksandr Usyk’a mağlup olan Anthony Joshua’nın maç sonrasında hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. İngiliz basını, deneyimli boksörün göz çukurunda kırık meydana geldiği şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Öte yandan 31 yaşındaki sporcunun 9. raunt itibariyle kısmen görme kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eddie Hearn, o anları şu sözlerle anlattı:

“Göz çukurunda kırık meydana gelip gelmediğini henüz bilmiyoruz ancak pek iyi gözükmüyor. Kontrol amaçlı olarak hastaneye gidecek. 9. raunttan sonra pek iyi göremediğini söyledi. Açıkçası o bölümden sonra çok fazla yumruk almıştı zaten. Gücü ringde onu terk etmiş gibi gözüküyordu. Onu 12 raunt boyunca ayakta tutan şey kalbiydi.”

ANTHONY JOSHUA RÖVANŞ İSTİYOR

Anthony Joshua’nın en kısa zamanda rövanş istediğini ifade eden Eddie Hearn, “Şimdiden rövanş maçı hakkında konuşmaya başladı. Maçtan sonra söylediği ilk şey, ‘Onu yenebileceğimi biliyorum. Onu yenmek için ne yapmam gerektiğini biliyorum’ oldu. Az önce soyunma odasında tam olarak bunları söyledi.” şeklinde konuştu.

500 MİLYON POUND DEĞERİNDE MAÇ ŞİMDİLİK İPTAL

Unvan maçında Oleksandr Usyk’a puanlama neticesinde mağlup olan Anthony Joshua, bu yenilgiyle birlikte Tyson Fury ile karşılaşma fırsatını kaçırmış oldu. Boks dünyasının dört gözle beklediği maçta Anthony Joshua ile Tyson Fury kozlarını paylaşacaktı. Tarihin pahalı boks maçı olarak tarihe geçecek olan müsabakanın para ödülü 500 milyon pound olarak belirlenmişti.

Önceden belirlenen şartlara göre; Anthony Joshua ve Tyson Fury, 2021 yılı içinde iki kez karşı karşıya gelecek ve ilk dövüş için ikisi de para ödülünü yarı yarıya paylaşacaktı. Rövanş maçında ise ilk dövüşü kazanan paranın %60’ını, kaybeden ise %40’ını alacaktı.

Bu anlaşma, bir dövüş için ödenecek en yüksek ücret olarak tarihe geçecekti.

TYSON FURY, ANTHONY JOSHUA’NIN KAZANMASINI İSTİYORDU

Ünlü WBC şampiyonu Tyson Fury, Anthony Joshua – Oleksandr Usyk maçında İngiliz boksörü destekleyeceğini açıklamıştı.

Ukraynalı boksör Fury, “Joshua’nın kazanmasını istiyor muyum? Kesinlikle. Çünkü Usyk’i yenmem pek mantıklı gelmiyor. Usyk kazanırsa bize birkaç sterline mal olacak. Kesinlikle iyi bir dövüşçü. Joshua’nın zorlu bir dövüşü var. Bütün boks dövüşlerini tek tek izliyorum, bu yüzden tabii ki bir ağır siklet şampiyonluk maçını izleyeceğim. Joshua’yı yenmeyi tercih ederim. Bu daha büyük bir kavga ve insanlar daha fazlasını görmek istiyor.” demişti.

BOB ARUM: MUHAMMED ALİ – JOE FRAZIER’DEN SONRA EN İYİ MAÇ OLACAK

Ünlü boks organizatörü ve Tyson Fury’nin menajerliğini yapan Bob Arum, 2020’nin Aralık ayında verdiği bir demeçte Anthony Joshua – Tyson Fury dövüşünün son 50 yılın en iyi maçı olacağını belirtmişti.

Bob Arum, ”Anthony Joshua ve Tyson Fury maçı, 1971’de yapılan Muhammad Ali – Joe Frazier maçından sonraki en büyük dövüş olacak. Tarih bu maçı konuşacak, göreceksiniz.’ ifadelerini kullanmıştı.