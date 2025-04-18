GEORGE GARDİ’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Dünyaca ünlü futbol menajeri George Gardi, verdiği özel röportajda, Türk futbolunu yakından ilgilendiren önemli transfer süreci hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gardi, Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca için Galatasaray adına teklif yaptığını, böylece Fenerbahçe’nin Morata’ya yönelmesini engellediğini itiraf etti.

FENERBAHÇE, TALISCA’YI KAPTI AMA PERDE ARKASI FARKLIYDI

Sarı-lacivertli ekip, Talisca’yı transfer ederek büyük ses getirmişti. Ancak Gardi’nin açıklamalarına göre bu transferin perde arkasında stratejik hamleler yer aldı. Türkiye gazetesine konuşan Gardi, “Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray’ın ilgisini aktardım. Bu girişimimin ardından Fenerbahçe hızlı davranarak transferi tamamladı.” dedi.

MORATA TRANSFERİNDE STRATEJİK HAREKET

George Gardi, Milan’ın Alvaro Morata transferini gerçekleştirirken, Fenerbahçe’nin aynı pozisyon için oyuncu arayışında olduğunu bildiğini ifade etti. Bu nedenle Morata’nın transfer sürecinde başka kulüplerin devreye girmemesi için alternatif stratejiler uyguladığını belirtti.

“Morata ile görüşmelerde finansal bir engel çıkmasın istedim. Fenerbahçe’nin o pozisyon için arayışta olduğunu biliyordum. Bu nedenle dikkatleri başka yöne çekmek için Talisca’ya Galatasaray adına teklif yaptım. Planım işe yaradı.”

“BASKI DEĞİL, MOTİVASYON”

Menajerlik kariyerinde Galatasaray’a birçok önemli oyuncu kazandıran Gardi, Türkiye’deki kulüplerin transfer yarışının kendisi için bir baskı değil, daha iyi performans gösterme motivasyonu olduğunu vurguladı:

“Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerle çalışmak büyük sorumluluk. Zaniolo ve Skriniar transferlerinde de benzer stratejiler uyguladım. Farklı durumlarda bu tür hamleleri yapmaktan çekinmiyorum.”

GARDİ’NİN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

George Gardi’nin transfer süreçlerine dair itirafları, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Talisca ve Morata gibi dünya yıldızlarının transferinin perde arkasında yaşanan bu gelişmeler, kulüpler arasındaki rekabetin ne denli stratejik boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com